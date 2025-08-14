Ростовские следователи организовали проверку после ЧП в жилом доме в Таганроге

СК: организована проверка по факту обрушения перекрытий в жилом доме в Таганроге

В Таганроге Ростовской области следователи проведут проверку после обрушения перекрытий в многоквартирном доме. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону в официальном Telegram-канале.

«По данному факту с целью установления всех обстоятельств произошедшего территориальным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки»,— говорится в сообщении.

По итогам проверки, сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

14 августа стало известно, что в одном из жилых домов в Таганроге обрушились плиты перекрытия. Во время инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

По словам мэра Светланы Камбуровой, всего в доме живет 40 человек. Большинство людей эвакуировались к близким, помощь с размещением во временном жилье понадобилась шести местным жителям. В доме, где произошел инцидент, перекрыли воду и газ.

