Россиян предупредили о риске подхватить туберкулез на квесте в «Крестах»

В России нельзя разрешать проведение квестов в бывшем следственном изоляторе «Кресты», так как это может представлять для участников серьезную опасность, убеждена бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай. В такое здание лучше даже не входить, а тем более не стоит проводить там часы развлечений, заявила она в пресс-центре НСН.

Так специалист прокомментировала сообщение о том, что в «Крестах» планируют организовать квесты за 500 тыс. рублей. Сообщалось, что одиночная программа такого развлечения предполагает нахождение в камере в течение суток. Куликова-Цай раскритиковала эту инициативу.

«Во-первых, начнем с того, что «Кресты» - это место, в стенах которого живет большое количество устойчивых бактерий, включая туберкулез. Я бы не рекомендовала туда даже заходить. А второй момент заключается в том, что зачем людям такой опыт? Последующий стресс от прохождения такого квеста может плохо закончиться», — пояснила специалист.

Она посоветовала отдать предпочтение другим идеям, например – сделать из здания бывшего изолятора музей. А что касается желающих отправиться на такой квест, то им требуется психотерапевтическая помощь, заключила эксперт.

Напомним, PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова рассказала, что среди россиян наибольшей популярностью пользуются хоррор-квесты, а также различные мистические приключения с актёрами. В Москве и Петербурге сейчас лидируют бесконтактные квесты, а в регионах – с актёрами, добавила она.

В Госдуме ранее нашли способ помешать «группам извращенцев» организовывать квесты.