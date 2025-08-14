На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие квесты являются самыми популярными среди россиян

PR-директор «Мир Квестов» Недумова: россияне предпочитают мистические квесты
Клаустрофобия. Квесты в реальности/VK

Среди россиян наибольшей популярностью пользуются хоррор-квесты, а также различные мистические приключения с актёрами, рассказала PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова. Тренд в этом вопросе задают жители Москвы и Петербурга, заявила она в пресс-центре НСН.

«Статистика по квестам говорит, что количество бронирований страшных квестов растёт. Но есть квесты, где нет никаких актёров, они страшные, но там бесконтактное представление. Это абсолютно безопасно», ― заверила Неудомова.

В Москве и Петербурге сейчас лидируют бесконтактные квесты, а в регионах – с актёрами, добавила она.

При этом в целом по миру популярность страшных квестов всё-таки падает, отметил экс-управляющий партнёр крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов. Он объяснил это тем, что современное молодое поколение не любит адреналин, причём касается это не только таких мероприятий, но и фильмов ужасов.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что агрегаторов квестов следует обязать перед началом работы получать сертификаты безопасности. Сегодня эту сферу никто не контролирует, в результате чего часто контактные квесты заканчиваются травмами посетителей, пояснил он.

Ранее двух девочек избили плетками и оттаскали за волосы до травм на квесте в Перми.

