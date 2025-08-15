На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы средства бытовой химии, которые опасно использовать без перчаток и респираторов

Химик Дорохов: спреи для удаления жира опасно использовать без перчаток
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Многие средства бытовой химии, в том числе спреи для удаления жира, требуют защиты рук и дыхания с помощью перчаток и респираторов. Об этом Pravdа.Ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Весьма опасное средство для удаления жира — сплиты микроволновок, в виде бутылочек с разбрызгивателем. При разбрызгивании образуется неприятный такой, вызывающий раздражение дыхательных путей аэрозоль. Поэтому этими средствами лучше пользоваться с респиратором, чтобы в дыхательные пути не попадало. Использовать перчатки, поскольку там тоже достаточно концентрированный раствор щелочи», — рассказал специалист.

Кроме того, коже рук могут навредить таблетки для посудомоечных машин и стиральные порошки, предупредил он. По его словам, в списке опасных средств находятся те, которые используют для прочистки засоров, потому что в них содержится концентрированный раствор щелочи либо порошок щелочи. Она может спровоцировать ожоги кожи рук и слизистых оболочек.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого рассказал «Газете.Ru», что средства бытовой химии, которые сегодня широко используются дома при уборке, содержат самые разные химические соединения, иногда — не такие уж безобидные для здоровья человека. Особенно осторожными при использовании моющих и чистящих средств следует быть людям с заболеваниями кожных покровов, органов дыхания и аллергикам.

Ранее россиянам рассказали про опасные компоненты в бытовой химии.

