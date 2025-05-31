Россиянам напомнили об опасных компонентах в бытовой химии

Средства бытовой химии, которые сегодня широко используются дома при уборке, содержат самые разные химические соединения, иногда — не такие уж безобидные для здоровья человека. Особенно осторожными при использовании моющих и чистящих средств следует быть людям с заболеваниями кожных покровов, органов дыхания и аллергикам, рассказал «Газете.Ru» Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Хлорсодержащие средства эффективно и достаточно быстро позволяют достичь чистоты и белизны вещей, обладают бактерицидными и антисептическими свойствами, действуют против плесени. По своим свойствам хлор — летучее химическое вещество, которое может активно (и негативно) воздействовать на слизистые оболочки и кожные покровы. При превышении разумных дозировок хлор может вызвать химические ожоги носоглотки, роговицы глаз, кожи. Поэтому использовать хлорсодержащие средства следует осторожно и аккуратно.

«Поверхностно активные вещества (ПАВ) содержатся в стиральных порошках, средствах для стирки и мытья посуды. ПАВ легко и эффективно очищают поверхности от самых разных загрязнений. Однако они довольно токсичны и превышение их количества способно привести к нарушению функций печени, проблемам с легкими, поражению кожных покровов. Анионные ПАВ — самые агрессивные и потенциально опасные, но одновременно — эффективные и недорогие. Биоразлагаемые неиногенные ПАВ более безопасны, но менее эффективны и стоят дороже. Поэтому в большинстве случаев в моющих средствах к ним все же добавляют «вредные» анионные ПАВ. При выборе следует отдавать предпочтение моющим средствам с меньшей концентрацией ПАВ (особенно анионных), белье и посуду нужно тщательно прополаскивать и промывать и, конечно, следовать рекомендованным дозировкам», — объяснил он.

Соединения фосфора входят в состав средств для мытья посуды. При избыточном применении они могут разрушать естественную защиту кожных покровов человека, следствием чего развивается дерматит. А если фосфаты проникают через кожу в системный кровоток, могут развиться нарушения обмена веществ. Правда, это возможно только при крайне значительном превышении всех разумных дозировок. Но тем не менее, при мытье посуды лучше использовать перчатки и хорошо ополаскивать ее после мытья.

«Соединения аммиака в различных концентрациях входят в состав средств для мытья окон и других стеклянных поверхностей. Превышение концентрации вызывает выраженное местное раздражение и общую интоксикацию. Не превышайте рекомендованных дозировок и хорошо проветривайте помещение!» — предупредил эксперт.

Фталаты (соли фталевой кислоты) широко используются в парфюмерной промышленности и при производстве санитарно-гигиенических средств (в частности — освежителей воздуха). В целом фталаты относительно безопасны. Они могут нанести вред лишь при значительном превышении их допустимой концентрации — фталаты способны накапливаться в организме, воздействуют на гормональную систему и могут стать причиной гормональных нарушений.

«В состав некоторых недорогих спреев-освежителей воздуха входит формальдегид (формалин) — активный канцероген. Это однозначно яд! Поэтому от применения средств, содержащих формальдегид, следует полностью отказаться», — заявил он.

Помните, что в обычных домашних условиях совсем не требуется добиваться абсолютной стерильности с использованием излишне активных химических средств. «Мягкие» средства вполне подходят для домашней уборки, да и старые «бабушкины» методы забывать не стоит.

«В целом ряде случаев можно применять соду, уксус, лимонную кислоту (или сок лимона). В настоящее время весьма широк выбор органических моющих средств, не содержащих ПАВ, фосфатов, искусственных ароматизаторов и красителей. Такие средства содержат в своем составе полностью растворимые в воде компоненты преимущественно растительного происхождения — эфирные масла, экстракты цитрусовых, органические кислоты и др. Правда, есть у них и единственный недостаток — более высокая цена в сравнении с «химией», — сказал эксперт.

Конечно, совсем отказаться от бытовой химии невозможно. Иногда эффективность «мягких» средств оказывается недостаточной для достижения идеального результата. Но выбирать средства бытовой химии следует очень тщательно. Прежде всего, следует внимательно ознакомиться с составом средства — ведь чем больше различных «химических» компонентов — тем выше потенциальная опасность такого средства для человеческого организма. Внимательно читайте инструкцию на упаковке и не забывайте, что превышение без необходимости рекомендованных дозировок этот риск только увеличивает.

«Надо использовать при уборке средства индивидуальной защиты (СИЗ) — перчатки, маски, респиратор. А вот от любых «химических» освежителей воздуха вполне возможно полностью отказаться — лучше использовать аромалампу с эфирными маслами, растительные средства. Кроме того, в продаже есть и органические освежители воздуха в виде спреев», — резюмировал он.

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