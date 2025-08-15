На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали компенсировать россиянам расходы на жизненно важные лекарства

Депутат Соломатина призвала компенсировать расходы на жизненно важные лекарства
true
true
true
close
Depositphotos

В России нужно ввести возможность компенсировать платные жизненно важные лекарства. Об этом «Москве 24» заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, комментируя предложение возмещать россиянам платные медицинские услуги в случае, если получить их бесплатно по ОМС невозможно.

«Если человек покупает за свой счет жизненно важные лекарства, когда их нет в регионе, я бы тоже компенсировала их стоимость людям. Мы — социальное государство, мы обязаны обеспечить людей теми препаратами, которые им нужны», — подчеркнула депутат.

По ее мнению, если пациентам приходится ехать с направлением на МРТ в другой район или делать его платно, у них также должна быть возможность компенсировать это. Кроме того, можно распространить меру на дорогостоящие процедуры, включая ряд анализов крови, добавила Соломатина.

14 августа сообщалось, что министру здравоохранения Михаилу Мурашко направили предложение с просьбой изучить вопрос компенсации гражданам платных медицинских услуг, если бесплатные были недоступны. Депутаты предлагают выплачивать компенсации в пределах тех сумм, которые уже заложены в систему обязательного медицинского страхования.

Ранее россиянам объяснили, почему дешевые аналоги лекарств часто хуже оригинала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами