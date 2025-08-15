В Госдуме призвали компенсировать россиянам расходы на жизненно важные лекарства

В России нужно ввести возможность компенсировать платные жизненно важные лекарства. Об этом «Москве 24» заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, комментируя предложение возмещать россиянам платные медицинские услуги в случае, если получить их бесплатно по ОМС невозможно.

«Если человек покупает за свой счет жизненно важные лекарства, когда их нет в регионе, я бы тоже компенсировала их стоимость людям. Мы — социальное государство, мы обязаны обеспечить людей теми препаратами, которые им нужны», — подчеркнула депутат.

По ее мнению, если пациентам приходится ехать с направлением на МРТ в другой район или делать его платно, у них также должна быть возможность компенсировать это. Кроме того, можно распространить меру на дорогостоящие процедуры, включая ряд анализов крови, добавила Соломатина.

14 августа сообщалось, что министру здравоохранения Михаилу Мурашко направили предложение с просьбой изучить вопрос компенсации гражданам платных медицинских услуг, если бесплатные были недоступны. Депутаты предлагают выплачивать компенсации в пределах тех сумм, которые уже заложены в систему обязательного медицинского страхования.

