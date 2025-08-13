Россиянам объяснили, почему дешевые аналоги лекарств часто хуже оригинала

Разговор о дженериках всегда звучит соблазнительно: это дешевле, доступнее, вроде бы то же самое, что и оригинал. Но когда смотришь в детали, то не все так однозначно, рассказала «Газете.Ru» Елена Ватутина, генеральный директор аналитической платформы «Фармзнание», эксперт фармакологического рынка.

«Прежде всего, важно понимать, что дженерик — это не стопроцентная копия оригинального препарата. Это медикамент, содержащий то же действующее вещество, но не обязательно в той же степени очистки и того же производства. Кроме того, состав вспомогательных компонентов также может отличаться. Все это в совокупности влияет на то, как препарат всасывается, распределяется, как долго действует и какие побочные эффекты дает», — объяснила она.

По ее словам, в идеале дженерик должен быть полностью — то есть на 100% — идентичен оригиналу, полностью ему биоэквивалентен, а значит — иметь такую же биодоступность.

«Биоэквивалентность — это фармацевтический термин, который означает, что две лекарственные формы (обычно оригинальный препарат и дженерик) дают одинаковый эффект в организме по ключевым параметрам: скорости поступления действующего вещества в кровь и степени всасывания этого вещества. Если препарат-дженерик признан биоэквивалентным оригиналу, это значит, что он должен действовать так же, как оригинальное лекарство, в той же дозировке и с тем же результатом», — сказала эксперт.

Однако, идеального в этом мире ничего нет, и стандарты биоэквивалентности в разных странах также различаются. В одних странах это может быть около 5-7%, в других странах разница может достигать до 20%, а порой и до 40%. То есть два «одинаковых» препарата могут кардинально отличаться почти наполовину, и это все еще считается нормой для дженерика в целом ряде стран.

«Дженерик дженерику рознь. И очень важно подходить к выбору осознанно и смотреть, какая компания произвела препарат. Целый ряд компаний сделали себе прекрасную репутацию на производстве дженериков, они серьезно инвестируют в качество и добиваются минимальных отклонений от оригинала, закупая наиболее надежные рецептуры и сырье. К сожалению, у нас в стране ситуация осложняется отсутствием культуры запроса со стороны самого пациента на то, каким именно препаратом он лечится. Человек зачастую не знает, что он может и должен спрашивать, уточнять, от чего зависит цена, и кто его производит. И пока у нас нет культуры заботы о своем здоровье, дженерики будут оставаться лотереей», — резюмировала эксперт.

