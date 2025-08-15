На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дачникам рассказали, какие плодовые деревья и кустарники можно высадить осенью

Агроном Викулов: зимостойкие сорта смородины можно высадить на даче осенью
true
true
true
close
Pixabay

Осенью на своем участке дачники могут высадить зимостойкие сорта черной смородины, крыжовника, малины, жимолости, яблонь и груш. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, начать посадки можно со второй половины сентября. Он посоветовал добавить в посадочную яму фосфорно-калийное удобрение, а также компост или торф. Это позволит обогатить почву минеральными веществами.

«Кроме этого, необходимо учитывать, что почва в Подмосковье в основном кислая, поэтому ее важно известковать, например, с помощью золы, доломитовой муки или гашеной извести. Это станет залогом хорошего развития дерева и обильного урожая», — отметил Викулов.

Яблони и груши эксперт посоветовал обмотать специальной сеткой, чтобы защитить их от грызунов.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что в августе дачники могут посадить на участке многолетние цветы, в том числе пионы, дельфиниумы, дицентру, нивяник, чтобы они успели укорениться до холодов. Она также посоветовала пересадить цветы, которые растут на клумбах около семи лет, примерно в середине-конце месяца, чтобы они лучше цвели. По ее словам, сажать растение необходимо на такой же уровень, на котором его выкопали.

Ранее дачникам назвали три простых способа защититься от клещей.

