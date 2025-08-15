На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о работе над законом об инклюзивном туризме

Депутат Тарбаев: в Госдуме работают над законом об инклюзивном туризме
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Госдуме работают над созданием закона об инклюзивном туризме, планы по его развитию намечены на осеннюю сессию. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По данным газеты «Известия», председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщал, что к 1 сентября текущего года все гостиницы, кемпинги, базы отдыха и санатории должны быть зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации.

«Основной вопрос, который нужно решить в период между рассмотрением законопроекта в первом и втором чтениях: в какие сроки и какие средства размещения в состоянии оснастить предлагаемые туристам объекты доступной средой», — сказал Тарбаев.

По его словам, новый закон будет выступать в качестве механизма для поддержки семей с детьми, пожилых людей и участников СВО.

Исследование сервиса «Авитo Путешествия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в России вырос спрос на туризм в регионах с популярными заповедниками. Больше всего россиян интересуют такие регионы, как Якутия (+76%), Карачаево-Черкесия (+33%) и Бурятия (+23%). В топ-5 также вошли Карелия (+18%) и Астраханская область (+17%).

Ранее в Абхазии запустят конкурс проектов в сфере туризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами