В Госдуме рассказали о работе над законом об инклюзивном туризме

В Госдуме работают над созданием закона об инклюзивном туризме, планы по его развитию намечены на осеннюю сессию. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По данным газеты «Известия», председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщал, что к 1 сентября текущего года все гостиницы, кемпинги, базы отдыха и санатории должны быть зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации.

«Основной вопрос, который нужно решить в период между рассмотрением законопроекта в первом и втором чтениях: в какие сроки и какие средства размещения в состоянии оснастить предлагаемые туристам объекты доступной средой», — сказал Тарбаев.

По его словам, новый закон будет выступать в качестве механизма для поддержки семей с детьми, пожилых людей и участников СВО.

Исследование сервиса «Авитo Путешествия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в России вырос спрос на туризм в регионах с популярными заповедниками. Больше всего россиян интересуют такие регионы, как Якутия (+76%), Карачаево-Черкесия (+33%) и Бурятия (+23%). В топ-5 также вошли Карелия (+18%) и Астраханская область (+17%).

Ранее в Абхазии запустят конкурс проектов в сфере туризма.