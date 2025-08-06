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В Абхазии запустят конкурс проектов в сфере туризма

Граждане Абхазии смогут получить 1 млн рублей на туристические проекты
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В республике Абхазия 7 августа стартует конкурс проектов в сфере туризма «Гостеприимная Абхазия». Авторы лучших инициатив получат гранты в размере 1 млн рублей, а также возможность приоритетного получения места под застройку или аренду на главной набережной Сухума и других популярных локациях Абхазии, сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Уточняется, что принять участие в конкурсе «Гостеприимная Абхазия» и предложить идеи в сфере туризма по одному из 21 направлений смогут совершеннолетние граждане республики: студенты, предприниматели и специалисты, разрабатывающие идеи в индустрии туризма и гостеприимства.

«Правильно, что в конкурсе создано 21 направление. Это позволит затронуть все районы и города Республики Абхазия, не только столицу», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сообщается, что мероприятие нацелено на выявление, поддержку и реализацию перспективных туристических инициатив, направленных на развитие отрасли, повышение туристической привлекательности региона, продление турсезона, обучение методикам инновационных практик в сфере туризма и создание новых рабочих мест. Всем участникам будут доступны профильные онлайн-курсы от проекта «Мастера гостеприимства» и мастерской управления «Сенеж».

С инициативой о создании и проведении мероприятия выступил финалист конкурса управленцев «Команда Абхазии» Максим Гумба. Ранее все его финалисты прошли два образовательных модуля в мастерской управления «Сенеж» и разных регионах России, а также получили лучшие практики Москвы.

Сообщается, что в основу концепции проекта «Гостеприимная Абхазия» легла модель российского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Прототипом конкурса «Команда Абхазии» стал флагманский проект платформы «Лидеры России».

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