Врач рассказала об опасности силовых тренировок для сердца

Врач Бавыкина: силовые тренировки могут навредить сердцу
Shutterstock

Чрезмерные силовые тренировки могут навредить сердечной мышце — миокарду. Об этом kp.ru рассказала врач-генетик Лариса Бавыкина.

«Если происходит излишний сдвиг в объеме миокарда, то есть сердечная мышца увеличивается слишком сильно, клапаны сердца могут перестать закрываться до конца», — пояснила эксперт.

Врач, сердечно-сосудистый хирург отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма Никита Сафонов до этого рассказал газете «Известия», что в 2036 году число пациентов с мерцательной аритмией может достичь 3,5 млн.

Бавыкина уточнила, что подобные изменения от силовых тренировок происходят не у всех. Однако она посоветовала спортсменам и любителям силового фитнеса отслеживать состояние сердца и каждый год делать УЗИ. Обследование покажет толщину миокарда и позволит вовремя заметить опасные изменения, заключила она.

Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов до этого рассказал «Газете.Ru», что «скачущее» в жару сердце (учащенное, неровное сердцебиение, перебои), это может указывать как на временную реакцию организма, так и на скрытые серьезные заболевания.

Ранее в России выяснили, как меняется сердце при диабете.

