Врач предупредил, о чем говорит «скачущее» сердце на жаре

Врач Вечтомов: «скачущее» сердце на жаре может указывать на ИБС

Если в жару сердце «скачет» (учащенное, неровное сердцебиение, перебои), это может указывать как на временную реакцию организма, так и на скрытые серьезные заболевания. Об основных возможных причинах такого симптома «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

Одной из причин врач назвал физиологическую реакцию на жару. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, обезвоживание приводит к сгущению крови и, как следствие, усиленной работе сердца (учащение пульса). Во-вторых, происходит потеря электролитов (калия, магния, натрия) и нарушение проведения сердечных импульсов (неровный пульс, выскакивание экстрасистол). В-третьих, расширение сосудов вызывает падение давления и, как следствие, компенсаторное учащение пульса.

«Стоит обратить внимание на опасные состояния, требующие внимания. Среди них — синусовая тахикардия (пульс выше 90–100 уд/мин), часто это просто реакция на перегрев. Экстрасистолия (перебои, «пропущенные удары») — может усиливаться из-за дефицита калия/магния. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) — хаотичный пульс, риск тромбов. Пароксизмальная тахикардия — внезапное учащение ЧСС до 140–220 уд/мин», — добавил Вечтомов.

Среди заболеваний, на которые может указывать такой симптом в жару, врач назвал ишемическую болезнь сердца (ИБС), артериальную гипертензию или гипотонию, а также сердечную недостаточность.

Если говорить про ИБС, то жара увеличивает нагрузку на сердце, возрастает потребность в кислороде. А при суженных сосудах возможна стенокардия или даже инфаркт. Симптомы: давящая боль за грудиной, одышка, холодный пот.

В случае с гипертонией жара может спровоцировать криз (резкий подъем давления) и, как следствие, головную боль и тошноту. При гипотонии происходит расширение сосудов, падение давления и, как результат, слабость, головокружение, обморок.

При сердечной недостаточности сердце не справляется с нагрузкой, в результате возникает одышка, отеки ног, учащенный пульс даже в покое.

Кардиолог посоветовал срочно обращаться к врачу при наличии следующих симптомов: пульс выше 120–140 или ниже 40 уд/мин; боль в груди, отдающая в руку/челюсть; сильное головокружение, потеря сознания; одышка в покое, чувство нехватки воздуха; аритмия не проходит в прохладе через 20–30 минут.

«Если симптомы повторяются даже без жары — нужно выполнить такие обследования, как ЭКГ, Холтер, УЗИ сердца, проверить щитовидную железу и электролиты крови. Важно: у людей с недиагностированными болезнями сердца жара может впервые выявить проблему, поэтому игнорировать «скачки» пульса опасно», — резюмировал он.

Ранее россиян призвали не охлаждаться холодным пивом в жару.