В России выяснили, как меняется сердце при диабете

В Новгородском государственном университете выяснили, что при сахарном диабете происходит повышение доли соединительной ткани в сердце примерно в два раза, а также увеличение толщины стенки коронарных сосудов и сужение их просвета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Наша главная задача состоит в глубоком изучении механизмов фиброза — процесса избыточного разрастания соединительной ткани в сердце, так как он лежит в основе практически всех заболеваний органа: инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и других. Результаты станут основой для разработки более точных методов лечения, ранней диагностики и составления стандартных морфологических микроскопических критериев патологии сердца», – объяснила старший преподаватель кафедры морфологии человека НовГУ Любовь Шевцова.

Для этого исследования ученые решили проанализировать изменения, происходящие в сердце на фоне экспериментально смоделированного сахарного диабета. Исследования проводилось в течение 21 дня на 80 взрослых самцах крыс Wistar. Все животные были разделены на две группы — экспериментальную и контрольную. В конце исследования проводилась подготовка срезов сердца каждой из групп и изучение их микроскопических изменений.

В первую очередь, наблюдалась разница в доле соединительной ткани в миокарде здоровых животных и исследуемых с сахарным диабетом. Для оценки состояния сосудов сердца использовали сосудисто-функциональные индексы. Индекс Керногана выражает отношение толщины стенки сосуда к его диаметру, индекс Вогенворта показывает отношение площадки стенки к площади просвета сосуда. Оба индекса выражают пропускную способность сосудов — высокие значения индексов указывают на снижение объёма крови, который может циркулировать в сосудах и транспортироваться для питания тканей сердца.

«В результате исследования было установлено, что в миокарде на фоне экспериментального сахарного диабета увеличиваются индексы Керногана и Вогенворта на 53% и 73% соответственно по сравнению с аналогичными индексами миокарда контрольной группы. Изменение этих показателей говорят о снижении реактивности сосудистой стенки коронарных сосудов, увеличении её толщины и сужении просвета артерий при сахарном диабете. Этот факт подтверждает ухудшение питания тканей сердца, что может привести к формированию локальных зон недостаточности оксигенации, появлению зон разрушения клеток и замещения их соединительной тканью», – заключила Шевцова.

