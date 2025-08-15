Таиланд депортирует в Россию снимавшего бои в Камбодже блогера Збарского

Иммиграционная полиция Таиланда в пятницу, 15 августа, депортирует в Россию блогера Тимура Збарского. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянина задержали в курортном городе Паттайя после того, как он снимал боевые действия во время пограничного конфликта с Камбоджей. Впоследствии мужчине аннулировали долгосрочную таиландскую визу. Причиной для данного решения назвали действия, которые потенциально могли представлять угрозу национальной безопасности Таиланда.

Збарскому не предъявили никаких уголовных или административных обвинений. После задержания его направили в Бангкок в Центр временного содержания иммиграционной полиции. Оттуда блогера доставят в международный аэропорт Суваннапхум для отправки в Россию.

По информации агентства, гражданина России могут внести в «черный список» с запретом посещения Таиланда на пять лет. Мужчина проживал в стране более 10 лет. Он является совладельцем небольшого туристического бизнеса, следует из материала.

Блогер был задержан в начале августа. Мужчина проехал 150 км, фиксируя работу средств ПВО и последствия обстрелов. После ареста россиянин был вынужден спать на бетонном полу и довольствоваться «отвратной пищей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в посольстве РФ в Таиланде высказались о задержании блогера Збарского.