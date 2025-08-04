В посольстве РФ в Таиланде высказались о задержании блогера Збарского

Посольство РФ в Таиланде проясняет обстоятельства задержания российского блогера Тимура Збарского. Об этом ТАСС заявили в российском диппредставительстве.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин отметил, что местные власти не информировали дипмиссию о причинах задержания Збарского.

Блогера обвиняют в незаконных съемках в зоне боевых действий на границе с Камбоджей. Мужчина проехал 150 км, фиксируя работу средств ПВО и последствия обстрелов. Сейчас он находится в тюрьме. Через несколько недель его ждет депортация. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Таиланд обвинил Камбоджу в «вопиющем нарушении» соглашения о перемирии.