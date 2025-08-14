На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Федерального судью убили ударом ножа в голову из-за ревности

Shutterstock

В городе Камышине в Волгоградской области на улице зарезали федерального судью Василия Ветлугина. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации говорится, что убийство могло произойти из-за ревности. Очевидцы сообщили журналистам, что слышали на улице несколько выстрелов, после чего судье вонзили нож в голову.

По данным Telegram-канала «Жесть. Камышин», нападение произошло на улице Советской. По данным авторов поста, преступника задержали.

Telegram-канал «Прямой эфир. Новости» сообщил, что смерть наступила в результате удара ножом в глаз.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Личность нападавшего не установлена. Другие обстоятельства инцидента неизвестны.

До этого сообщалось, что в Тюменской области перед судом предстанет жительница поселка Боровский, обвиняемая в покушении на своего сожителя. По данным следствия, 43-летняя жительница схватила нож и дважды ударила им мужчину в область грудной клетки.

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионер изрубил топором пьяного соседа.

