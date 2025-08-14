Читинец, пытавшийся изнасиловать школьницу в подъезде, недавно вернулся с СВО

Мужчина, который пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в Чите, недавно вернулся с СВО. Об этом со ссылкой на источник сообщает Chita.ru.

Злоумышленник, который набросился на несовершеннолетнюю в подъезде дома в шестом микрорайоне, незадолго до инцидента вернулся из зоны проведения спецоперации. До этого 34-летний читинец трижды привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, сообщили в СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Мужчине предъявили обвинение, следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу.

Инцидент произошел 13 августа. Мужчина напал на девушку-подростка и попытался изнасиловать, злоумышленника спугнули очевидцы. Один из свидетелей произошедшего погнался за нападавшим, но не смог его догнать.

Ранее москвич напал на девушку в лифте и надругался над ней.