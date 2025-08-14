На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Читинец, пытавшийся изнасиловать школьницу в подъезде, недавно вернулся с СВО

Chita.ru: мужчина, пытавшийся изнасиловать девушку в Чите, вернулся с СВО
true
true
true
close
Depositphotos

Мужчина, который пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в Чите, недавно вернулся с СВО. Об этом со ссылкой на источник сообщает Chita.ru.

Злоумышленник, который набросился на несовершеннолетнюю в подъезде дома в шестом микрорайоне, незадолго до инцидента вернулся из зоны проведения спецоперации. До этого 34-летний читинец трижды привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, сообщили в СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Мужчине предъявили обвинение, следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу.

Инцидент произошел 13 августа. Мужчина напал на девушку-подростка и попытался изнасиловать, злоумышленника спугнули очевидцы. Один из свидетелей произошедшего погнался за нападавшим, но не смог его догнать.

Ранее москвич напал на девушку в лифте и надругался над ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами