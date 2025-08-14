Мужчина предложил российской школьнице быстро заработать и показал гениталии

В Новосибирске неизвестный оголился перед 16-летней девушкой, предложив ей быстро заработать. Об этом сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».

Инцидент произошел в Заельцовском районе. Мужчина начал приставать к несовершеннолетней и озвучил девушке предложение о быстром заработке. При этом он оголился перед подростком.

Услышав отказ, злоумышленник оскорбил девушку. Сообщается, что после этого он направился к детской площадке.

До этого педофил оголился и потрогал девочку в автобусе во Владивостоке. Школьница сняла все на видео. Другие пассажиры происходящего не заметили. Теперь в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мужчина домогался 16-летней девушки в омском автобусе.