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Мужчина домогался 16-летней девушки в омском автобусе

В Омске мужчину обвинили в домогательствах к девушке-подростку в автобусе
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В Омске пассажира автобуса обвинили в домогательствах в отношении 16-летней девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск в курсе».

Инцидент произошел 19 июля в автобусе, следовавшем по маршруту №122. Мужчина вошел в салон на остановке «Сибирский садовод-5», встал вплотную к подростку и, предварительно, начал пытаться тереться о несовершеннолетнюю. Когда девушка сделала ему замечание и начала снимать происходящее, злоумышленник сел позади нее и стал трогать ее руками между сиденьем и стеной автобуса.

В результате несовершеннолетняя вышла не на своей остановке, у кинотеатра «Мир» в Порт-Артуре. Мужчина поехал дальше в сторону железнодорожного вокзала. Родители подростка написали заявление в полицию.

Ранее педофил оголился и потрогал девочку в автобусе во Владивостоке.

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