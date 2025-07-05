На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Педофил оголился и потрогал девочку в автобусе во Владивостоке

Во Владивостоке педофил оголился перед девочкой в автобусе и потрогал ее
true
true
true
close
Telegram-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке педофил оголился перед девочкой в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Извращенец домогался подростка в маршрутке № 60 <...> трогал за ноги, хотя она просила остановиться. Школьница сняла все на видео. Мужик вышел на остановке «Столетие», но пялиться на нее не переставал. В деле уже разбирается полиция», — говорится в публикации.

Судя по размещенных в Сети кадрам, мужчина сидел рядом с девочкой. Другие пассажиры происходящего не заметили.

До этого в Воронеже мужчина терся о женщину в общественном транспорте.

«Когда девушка ехала стоя, пассажир прижимался к ней сзади и терся об нее. Позже она села на свободное место, а мужчина расположился через проход и начал снимать горожанку на телефон», — сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Ранее пьяный педофил надругался над девочкой в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами