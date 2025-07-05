Педофил оголился и потрогал девочку в автобусе во Владивостоке

Во Владивостоке педофил оголился перед девочкой в автобусе и потрогал ее

Во Владивостоке педофил оголился перед девочкой в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Извращенец домогался подростка в маршрутке № 60 <...> трогал за ноги, хотя она просила остановиться. Школьница сняла все на видео. Мужик вышел на остановке «Столетие», но пялиться на нее не переставал. В деле уже разбирается полиция», — говорится в публикации.

Судя по размещенных в Сети кадрам, мужчина сидел рядом с девочкой. Другие пассажиры происходящего не заметили.

До этого в Воронеже мужчина терся о женщину в общественном транспорте.

«Когда девушка ехала стоя, пассажир прижимался к ней сзади и терся об нее. Позже она села на свободное место, а мужчина расположился через проход и начал снимать горожанку на телефон», — сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Ранее пьяный педофил надругался над девочкой в Петербурге.