Назван продукт с калорийностью выше, чем у сахара

Врач Павлюк: алкоголь калорийнее сахара
close
Depositphotos

Помимо того, что алкоголь оказывает на организм разрушающее воздействие, он является очень калорийным продуктом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

К слову, как предупреждала газета «Известия» со ссылкой на экспертов, алкоголь усиливает обезвоживание и повышает риск теплового удара, поэтому его крайне не рекомендуется употреблять в жаркую погоду. Также спиртное может усугублять сопутствующие состояния, нередко возникающие в поездках: укачивание, тепловую непереносимость, побочные эффекты от лекарств.

«Алкоголь сам по себе калорийный, хуже сахара. Если в одном грамме углеводов 4 калории, то в алкоголе 7 калорий», — отметила Павлюк.

Меньшая калорийность только у сухого вина, добавила специалист.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин до этого говорил, что чрезмерное употребление кофе и алкогольных напитков в жаркую погоду чревато обезвоживанием, которое приводит к сгущению крови и тромбообразованию.

Ранее нарколог рассказал, можно ли выпивать бокал шампанского каждый день.

