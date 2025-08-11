На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие напитки не стоит пить в жару

Врач Кондрахин: в жару не стоит пить кофе и алкоголь
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Чрезмерное употребление кофе и алкогольных напитков в жаркую погоду чревато обезвоживанием, которое приводит к сгущению крови и тромбообразованию. Об этом в интервью aif.ru сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

«Пострадать от обезвоживания может даже молодой человек, не говоря уже о пожилых людях», — сказал специалист.

Он посоветовал незамедлительно обращаться за медицинской помощью при сильной слабости, боли в груди и головокружении.

Как предупредил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов, аномальная жара до +45°С может прийти в Москву уже в ближайшие годы. По его словам, при такой погоде может сложиться так, что жители столичного региона не увидят осадков в течение двух месяцев.

Ранее врач объяснила, стоит ли принимать успокоительные в жару.

