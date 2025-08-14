На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Грузии

МЧС РФ: спасатели эвакуировали с Эльбруса 61-летнего альпиниста из Грузии
true
true
true

Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус альпиниста из Грузии. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«На высоте 5200 метров группа из пяти человек попросила о помощи. Один из участников восхождении сорвался со склона и травмировался», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасатели эвакуировали 61-летнего альпиниста на поляну Азау и передали медикам.

В спасательной операции приняли участие семь специалистов Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Кроме того, ведомство напомнило, что горы являются местом повышенной опасности, а восхождение требует предельной внимательности и хорошей подготовки.

В июне 36-летний турист из Казахстана получил травму во время подъема на Эльбрус, ему понадобилась помощь спасателей. Мужчину спускали с высоты в 5100 метров. Пострадавшего эвакуировали на базу спасотряда, где его уже передали врачам для оказания необходимой помощи.

Ранее исследователи нашли способ предсказать несчастные случаи при походе в горы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами