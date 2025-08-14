Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Грузии

Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус альпиниста из Грузии. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«На высоте 5200 метров группа из пяти человек попросила о помощи. Один из участников восхождении сорвался со склона и травмировался», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасатели эвакуировали 61-летнего альпиниста на поляну Азау и передали медикам.

В спасательной операции приняли участие семь специалистов Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Кроме того, ведомство напомнило, что горы являются местом повышенной опасности, а восхождение требует предельной внимательности и хорошей подготовки.

В июне 36-летний турист из Казахстана получил травму во время подъема на Эльбрус, ему понадобилась помощь спасателей. Мужчину спускали с высоты в 5100 метров. Пострадавшего эвакуировали на базу спасотряда, где его уже передали врачам для оказания необходимой помощи.

Ранее исследователи нашли способ предсказать несчастные случаи при походе в горы.