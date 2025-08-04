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Найден способ предсказать несчастные случаи при походе в горы

IJDSA: ИИ прогнозирует несчастные случаи в горах на этапе планирования маршрута
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Global Look Press

Исследователи из Университета София в Токио разработали модель искусственного интеллекта, способную прогнозировать риск несчастных случаев при восхождении на горы еще на этапе планирования маршрута. Работа опубликована в журнале International Journal of Data Science and Analytics (IJDSA).

Как объясняют авторы исследования, профессор Юсуке Фукадзава и аспирантка Таэко Сато, большинство несчастных случаев в горах можно отнести к четырем типам: падение с высоты, падение на ровной местности, истощение и дезориентация. Но предсказать их сложно — они зависят от множества факторов: времени суток, местности, погодных условий и демографических характеристик альпинистов.

Для решения этой задачи ученые использовали модель глубокого обучения BERT и обучили ее на данных о 2596 несчастных случаях, произошедших в Нагано с 2014 по 2023 год. Особенность подхода — в использовании техники SHAP, позволяющей понять, какие именно параметры влияют на прогноз.

Результаты показали, что модель особенно точно предсказывает два типа происшествий — падения с высоты и дезориентацию. Среди факторов риска оказались утро, одиночные походы, снег, туман, возраст и даже пол (например, падения на ровной поверхности чаще случались с женщинами).

«Наша модель дает более точную и персонализированную оценку риска, в отличие от стандартных предупреждений. Это поможет альпинистам лучше готовиться и принимать более безопасные решения», — отметил профессор Фукадзава.

По его словам, разработка может лечь в основу мобильных приложений, позволяющих планировать походы с учетом индивидуальных рисков.

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