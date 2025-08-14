На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросткам грозит уголовное преследование за нападение на двойника Ленина в Петербурге

Избиение двойника Ленина в Петербурге обернулось уголовным делом
true
true
true

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на пожилого мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СКР по городу.

Теперь несовершеннолетним, которые избили пенсионера на детской площадке в Московском районе, грозит уголовная ответственность по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Предположительно, подростки напали на пожилого человека за его схожесть с Владимиром Лениным.

«Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня стало известно, что молодые люди избили пожилого мужчину во дворе дома на улице Костюшко. Трое подростков окружили пенсионера на детской площадке и, смеясь, стали наносить ему удары в лицо. Один из компании снимал происходящее на видео. Мужчина пытался дать отпор, но в конце концов упал на спину и больше не поднимался. Получил ли он какие-либо травмы, не уточняется. Хулигана, который ударил дедушку в спину, поймали и заставили извиняться.

Ранее мальчики жестоко избили и оплевали ребенка на камеру из-за долга в 250 рублей.

