Мальчики жестоко избили и оплевали ребенка на камеру из-за долга в 250 рублей

На Амуре мальчики жестоко избили ребенка из-за долга в 250 рублей
Telegram-канал «Благовещенск №1»

На Амуре компания мальчиков жестоко избила и оплевала ребенка на камеру из-за того, что тот не вернул им 250 рублей. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал »Благовещенск №1».

На кадрах с места случившегося, снятых самими нападавшими, видно, как мальчики избивают ребенка ногами и руками, а также плюются на него. При этом малолетний кричит от боли и уверяет, что «вернет бабки». Поначалу агрессоры в процессе избиения заявляли, что прощают ему долг, однако в результате договорились с жертвой о том, что позже встретятся на этом же месте, чтобы ребенок отдал им 250 рублей.

Все случилось 11 августа на берегу реки Пера в городе Шимановске, сообщили в региональной прокуратуре. Нападавшим от 11-ти до 12-ти лет, а пострадавшему мальчику — девять лет. Ведомство организовало проверку по факту произошедшего и поставило на контроль процессуальную проверку, проводимую в связи с инцидентом следственными органами.

Ранее группа саратовских подростков избила школьницу и заступившегося за нее отца.

