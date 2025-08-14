В Липецкой области девочка попала в больницу с ожогами 70% тела из-за борщевика

Липецкие врачи спасли четырехлетнего ребенка, который получил ожоги 70% тела. Об этом сообщает министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Во время игры в прятки девочка забежала в заросли борщевика. Позже она попала в больницу с химическими ожогами от сока растения.

«Под воздействием ультрафиолета сок растения превращается в агрессивную щелочь, способную нанести серьезный вред коже», – сообщается в публикации.

В больнице ребенок провел три недели. За это время медики провели инфузионную и антибактериальную терапию, ежедневно делали перевязки. После того, как состояние ребенка стало стабильным, его перевели в общую палату.

После лечения кожа полностью восстановилась, пересадка не потребовалась.

До этого в Новосибирске во время коммунальной аварии пострадал ребенок. Девочке ошпарило кипятком ноги, медики госпитализировали ее с ожогом ступни.

Ранее в Башкирии юноша получил тяжелые ожоги, пытаясь затопить печь в бане.