В Башкирии юноша получил тяжелые ожоги, пытаясь затопить печь в бане

В Хайбуллинском районе Башкирии молодой человек растапливал печь в бане и получил ожоги. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Акъяр, 19-летний юноша растапливал печь в бане с помощью бензина и получил ожоги. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ожогом поверхности бедер второй степени.

От госпитализации он отказался. Спасатели напоминают, что нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать их растопку детям, применять для розжига горючие жидкости. Перед топкой необходимо закрепить лист негорючего материала размером не менее 50×70 см. Также запрещено сушить на печи вещи и дрова.

До этого в Дагестане малолетняя девочка упала в кастрюлю с кипящим бульоном и не выжила. Мать оставила на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном без присмотра. Ее малолетняя дочь поскользнулась и упала в кипяток, получив тяжелые ожоги. Несмотря на первоначальную экстренную госпитализацию, мать отказалась от дальнейшего лечения ребенка, спасти девочку не удалось. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ. Ей назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Ранее подросток получил ожоги при тушении загоревшегося сарая в Бурятии.