Молния ударила 12-летнего мальчика на рыбалке в Воронежской области

В Воронежской области молния ударила школьника во время рыбалки

В Воронежской области 12-летнего мальчика ударила молния, когда он рыбачил во время грозы. Об этом сообщает районная газета «Кантемировский вестник».

Инцидент произошел на пруду в селе Михайловка. Подросток рыбачил на берегу вместе с дедушкой и старшим братом. Рыбаков застала гроза, они стали собираться и планировали уехать домой.

Старший брат убирал в машину рыбу, а младший остался у воды, его ударила молния. Спасти пострадавшего мальчика не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Кузбассе мужчина проигнорировал непогоду и пострадал от удара молнии. Инцидент произошел на берегу озера недалеко от поселка Березовая Грива. 37-летний житель Осинников отправился к водоему вместе с двумя друзьями. Несмотря на грозу, мужчины продолжали отдыхать на природе. В какой-то момент молния ударила в землю рядом с ними. Мужчины получили ожоги и травмы, одного из них спасти не удалось.

Ранее учительница из Москвы пострадала от удара молнии на пляже, ее не спасли.