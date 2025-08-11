Город в Дагестане остался без воды из-за удара молнии

Молния ударила в подстанцию, оставив без воды город Избербаш в Дагестане

Отключение водоснабжения произошло в городе Избербаш в Дагестане из-за удара молнии. Об этом сообщила пресс-служба Единого республиканского оператора в сфере водоснабжения и водоотведения.

В заявлении говорится, что в ночь на 11 августа молния попала в Кировскую подстанцию в городе Каспийске. Из-за этого оказался поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение одной из насосных станций в регионе. Речь идет об объекте, отвечающем за водоснабжение Избербаша.

«[Насосная станция] оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в настоящее время сотрудники профильных служб заменяют поврежденное оборудование для возобновления подачи электричества на насосную станцию. При этом абонентов предупредили, что запуск системы водоснабжения проведут поэтапно. Это значит, что в системе будет снижено давление, и в течение недели в домах могут наблюдаться перебои с подачей воды.

Из заявления следует, что в случае необходимости в «наиболее пострадавшие районы» будут направлены автоцистерны с водой.

Ранее в Крыму оценили ситуацию с питьевым водоснабжением.