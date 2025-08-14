Врач объяснила, как сохранить работоспособность во время поста

Чтобы сохранить энергию и работоспособность во время поста, рацион должен быть сбалансированным — богатым растительными белками, сложными углеводами, жирами и достаточным питьем. Об этом в интервью с РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По народному календарю 14 августа празднуют Медовый Спас. На эту дату приходится и начало двухнедельного Успенского поста. Газета «Известия» рассказывала, какие обычаи и приметы связаны с первым августовским спасом.

«Важно не просто исключить некоторые продукты, а полностью перестроить рацион. <...> Только овощи и фрукты, даже приготовленные разными способами, не дадут нужное количество полезных веществ и энергии для активного дня», — предупредила Кашух.

По ее словам, обязательно нужно включить в рацион крупы, бобовые, орехи и семечки, а также грибы. Кроме того, важно не пропускать приемы пищи и поддерживать организм легкими перекусами. При хронических заболеваниях следует обсудить все ограничения с врачом, подчеркнула эксперт.

