Россиянам объяснили, в каких случаях стоит прервать пост

Пост следует прервать, если наблюдаются постоянная слабость, обострение хронических заболеваний, рассеянность, резкие перепады настроения, а также если беспокоят постоянные мысли о еде. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По народному календарю 14 августа празднуют Медовый Спас или Маковей. Как напоминает газета «Известия», на эту дату приходится начало двухнедельного Успенского поста. Это один из четырех многодневных постов. Он предшествует Успению Пресвятой Богородицы и по строгости сравним разве что с Великим.

«Если появились проблемы с органами пищеварения, скачки давления или другие неприятные симптомы, лучше прервать пост и обратиться к врачу», — посоветовала Кашух.

Она добавила, что, возможно, стоит начать с мягких ограничений, к примеру, заменить мясо растительными источниками белка, но не отказываться от молочных продуктов и яиц.

«Газета.Ru» рассказывала, что Медовый спас — это народное название праздника. В православном календаре его нет. Церковь в этот день отмечает Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Праздник связан с почитанием Христа как Спасителя и приурочен к летнему медосбору.

