На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, в каких случаях стоит прервать пост

Врач Кашух: при постоянной слабости следует прервать пост
true
true
true
close
Dejan82/Shutterstock/FOTODOM

Пост следует прервать, если наблюдаются постоянная слабость, обострение хронических заболеваний, рассеянность, резкие перепады настроения, а также если беспокоят постоянные мысли о еде. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По народному календарю 14 августа празднуют Медовый Спас или Маковей. Как напоминает газета «Известия», на эту дату приходится начало двухнедельного Успенского поста. Это один из четырех многодневных постов. Он предшествует Успению Пресвятой Богородицы и по строгости сравним разве что с Великим.

«Если появились проблемы с органами пищеварения, скачки давления или другие неприятные симптомы, лучше прервать пост и обратиться к врачу», — посоветовала Кашух.

Она добавила, что, возможно, стоит начать с мягких ограничений, к примеру, заменить мясо растительными источниками белка, но не отказываться от молочных продуктов и яиц.

«Газета.Ru» рассказывала, что Медовый спас — это народное название праздника. В православном календаре его нет. Церковь в этот день отмечает Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Праздник связан с почитанием Христа как Спасителя и приурочен к летнему медосбору.

Ранее шеф-повар рассказал, можно ли нагревать мед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами