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Шеф-повар рассказал, можно ли нагревать мед

Шеф-повар Прокофьев заявил, что мед не теряет полезных свойств при нагревании

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Решение нагревать или не нагревать мед во время приготовления блюда зависит от поставленной цели, однако при «щадящей» термообработке мед не теряет полезных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Вопрос про нагревание или не нагревание меда — это скорее вопрос целеполагания и необходимости понимания дальнейшего результата. Мед всегда нагревали, разбавляли, варили. Естественно, что при нагревании происходит разрушение ряда полезных микроэлементов, в этом особенность термообработки, но тем не менее своих базовых свойств как десерта, как консервирующего вещества мед не теряет. При этом, если нагревание щадящее и не подразумевающее кипения, карамелизации последующей, то, соответственно, сохраняется и значительная часть его полезных веществ, полезных свойств. Истина в данной ситуации ровно посередине: в зависимости от того, чего мы хотим», — сказал он.

По словам Прокофьева, раньше в России был популярен полезный медовый напиток — сбитень, поэтому неверно считать, что продукт нельзя нагревать.

«Задолго до появления чая из Китая и Индии в нашей стране самым популярным напитком в нашей стране был сбитень — медовый напиток, заваренный с травами, а его основой служило так называемое сыто — мед, разведенный водой в пропорции три к одному. Люди верили, и похоже, что так и есть, что напиток для здоровья весьма и весьма полезный, в том числе благодаря сочетанию меда и трав. Это был такой аналог горячего чая. Те же пряники без меда немыслимы, потому что это сейчас их делают на сахарном сиропе, а традиционно делали на меду. Поэтому считать, что мед нельзя нагревать — нет. Пожалуйста, можно», — подчеркнул он.

14 августа отмечается православный праздник Медовый Спас. В этот день в храмах совершаются богослужения, во время которых священники облачаются в фиолетовые одежды. Как правило, до или после богослужения в храмах также освящают мед нового урожая. Подробнее об истории и традиции праздника — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, сколько меда можно съедать ежедневно.

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