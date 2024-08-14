Шеф-повар рассказал, можно ли нагревать мед

Решение нагревать или не нагревать мед во время приготовления блюда зависит от поставленной цели, однако при «щадящей» термообработке мед не теряет полезных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Вопрос про нагревание или не нагревание меда — это скорее вопрос целеполагания и необходимости понимания дальнейшего результата. Мед всегда нагревали, разбавляли, варили. Естественно, что при нагревании происходит разрушение ряда полезных микроэлементов, в этом особенность термообработки, но тем не менее своих базовых свойств как десерта, как консервирующего вещества мед не теряет. При этом, если нагревание щадящее и не подразумевающее кипения, карамелизации последующей, то, соответственно, сохраняется и значительная часть его полезных веществ, полезных свойств. Истина в данной ситуации ровно посередине: в зависимости от того, чего мы хотим», — сказал он.

По словам Прокофьева, раньше в России был популярен полезный медовый напиток — сбитень, поэтому неверно считать, что продукт нельзя нагревать.

«Задолго до появления чая из Китая и Индии в нашей стране самым популярным напитком в нашей стране был сбитень — медовый напиток, заваренный с травами, а его основой служило так называемое сыто — мед, разведенный водой в пропорции три к одному. Люди верили, и похоже, что так и есть, что напиток для здоровья весьма и весьма полезный, в том числе благодаря сочетанию меда и трав. Это был такой аналог горячего чая. Те же пряники без меда немыслимы, потому что это сейчас их делают на сахарном сиропе, а традиционно делали на меду. Поэтому считать, что мед нельзя нагревать — нет. Пожалуйста, можно», — подчеркнул он.

14 августа отмечается православный праздник Медовый Спас. В этот день в храмах совершаются богослужения, во время которых священники облачаются в фиолетовые одежды. Как правило, до или после богослужения в храмах также освящают мед нового урожая. Подробнее об истории и традиции праздника — в материале «Газеты.Ru».

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