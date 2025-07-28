Найдена новая генетическая причина ухудшения памяти

Японские ученые из Института науки и технологий Нара обнаружили, что снижение активности гена Setd8 может запускать раннее старение мозга и ухудшать когнитивные функции. Результаты исследования опубликованы в The EMBO Journal.

Исследователи проанализировала мозг мышей на разных стадиях жизни с помощью секвенирования одиночных клеток.

Выяснилось, что уже в раннем взрослом возрасте снижение экспрессии Setd8 нарушало деление нейрональных стволовых клеток и образование новых нейронов. Это приводило к ухудшению памяти и способности к обучению.

Отмечается, что ген Setd8 отвечает за эпигенетическую регуляцию. Он контролирует химические метки на гистонах (ядерных белках, «упаковывающих» ДНК), влияющие на активность других генов.

Дополнительные эксперименты показали, что искусственное подавление Setd8 вызывает молекулярные изменения, характерные для возрастных нарушений в мозге. Исследователи считают, что этот ген может стать как биомаркером старения, так и потенциальной мишенью для терапии — например, болезни Альцгеймера.

Ранее был найден критически важный ген для лечения склероза.