Врач назвал причины появления носового кровотечения

Повреждение передних отделов перегородки носа могут вызывать носовые кровотечения, потому что это самое слабое место этой части дыхательной системы человека. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Там капиллярное сплетение, которое состоит из конечных веточек наружной и внутренней сонной артерии. Расширенные капилляры. И они лопаются. Та же самая инфекция, плюс незначительные какие-то повышения давления, ну, допустим, при физической активности. И готово. Нос начинает кровить», — пояснил эксперт.

По его словам, кровотечение также могут спровоцировать инфекции в носу, которые вызывают эрозию слизистой оболочки. Лесков уточнил, что от нее можно избавиться с помощью ранозаживляющих мазей. При этом проблема с расширенными капиллярами требует консультации врача, заключил он.

Врач и телеведущий Александр Мясников до этого заявил, что при обильном носовом кровотечении необходимо вызывать скорую помощь. Он отметил, что в этом случае необходима экстренная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что россиянка пыталась полгода справиться с кровотечением из носа, вызванным опухолью, сама.