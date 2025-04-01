Россиянка пыталась полгода справиться с кровотечением из носа, вызванным опухолью, сама

В Воронеже врачи помогли женщине с частыми кровотечениями из носа, вызванными опухолью. Женщина пыталась шесть месяцев справиться с проблемой самостоятельно с помощью перекиси водорода и обратилась за консультацией, когда проблема усугубилась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пациентка обратилась в городскую поликлинику №4 с жалобами на кровотечения. Также она рассказала, что чувствует в носу инородное тело. Женщину направили в центр амбулаторной хирургии, где медики на риноскопии обнаружили у нее в носу бурое новообразование капустовидной формы.

«Состояние женщины после оперативного лечения улучшилось, кровотечения не возобновлялись. Пациентка была направлена к лору для постановки на диспансерный учет», — рассказали в ведомстве.

Гистологическое исследование показало, что опухоль оказалась доброкачественной.

Ранее стало известно о жителе Приморья, который 20 лет ходил с опухолью и надеялся, что она исчезнет сама.