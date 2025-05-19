Доктор Мясников рассказал, что делать при обильном носовом кровотечении

Врач и телеведущий Александр Мясников в выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что при обильном носовом кровотечении необходимо вызывать скорую помощь.

Он отметил, что в этом случае необходима экстренная медицинская помощь.

«Когда вызывать скорую? Когда есть признаки острой обильной кровопотери», — сказал Мясников.

Врач указал, что при носовом кровотечении ни в коем случае нельзя запрокидывать голову, поскольку человек может проглотить около литра крови и даже не понять этого.

Также Мясников раскритиковал коллег, которые сообщают пациентам о «густой крови». Телеведущий отметил, что случаются ситуации, когда врачи или медсестры при заборе крови заявляют пациентам о ее густоте. Но, по словам Мясникова, такие высказывания — это «бред сивой кобылы». Специалист предупредил, что пациентам нельзя принимать разжижающие кровь препараты без рекомендаций врача, в том числе это касается и аспирина. Он указал, что такие лекарства при неправильном применении могут спровоцировать желудочное кровотечение или кровоизлияние в мозг.

Ранее врач Александр Мясников пословицей описал одно правило защиты от инсульта.