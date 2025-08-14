На Камчатке осудили гида за гибель восьми туристов на вулкане

Суд на Камчатке назначил гиду 4,5 года колонии за гибель туристов на вулкане

Усть-Камчатский районный суд признал виновным гида Ивана Алабугина по делу о гибели восьми туристов во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Камчатского края.

Подсудимого признали виновным по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд отправил Алабугина в колонию общего режима сроком на 4,5 года и запретил на три года заниматься туристической деятельностью.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из десяти туристов под руководством непрофессиональных гидов отправилась на восхождение по неутвержденному маршруту и без необходимых разрешений. По данным прокуратуры, гиды не дали туристам времени для акклиматизации на высоте 3300 м и продолжили восхождение. На высоте 4000 м двум туристам стало плохо, и они вместе с Алабугиным спустились в лагерь.

Остальные восемь участников группы пошли дальше вместе со вторым гидом до высоты 4400 м, но на обратном пути сорвались с ледового склона. От полученных травм один человек погиб сразу, еще семь туристов и гид умерли от переохлаждения, не дождавшись прибытия спасателей.

Отмечается, что Алабугин свою вину не признал.

