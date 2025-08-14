На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке осудили гида за гибель восьми туристов на вулкане

Суд на Камчатке назначил гиду 4,5 года колонии за гибель туристов на вулкане
true
true
true
close
Родион Кирсак

Усть-Камчатский районный суд признал виновным гида Ивана Алабугина по делу о гибели восьми туристов во время восхождения на вулкан Ключевская сопка. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Камчатского края.

Подсудимого признали виновным по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд отправил Алабугина в колонию общего режима сроком на 4,5 года и запретил на три года заниматься туристической деятельностью.

Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из десяти туристов под руководством непрофессиональных гидов отправилась на восхождение по неутвержденному маршруту и без необходимых разрешений. По данным прокуратуры, гиды не дали туристам времени для акклиматизации на высоте 3300 м и продолжили восхождение. На высоте 4000 м двум туристам стало плохо, и они вместе с Алабугиным спустились в лагерь.

Остальные восемь участников группы пошли дальше вместе со вторым гидом до высоты 4400 м, но на обратном пути сорвались с ледового склона. От полученных травм один человек погиб сразу, еще семь туристов и гид умерли от переохлаждения, не дождавшись прибытия спасателей.

Отмечается, что Алабугин свою вину не признал.

Ранее капитан сборной России скончался после покорения пика Победы в Киргизии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами