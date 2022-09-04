На Ключевской Сопке погиб шестой турист. Операцию по спасению выживших отложили на сутки

Еще один турист скончался на Ключевской Сопке после неудачного восхождения, состоявшегося накануне. Региональный главк МЧС сообщил, что всего погибли шесть человек, еще четверо живы и в сознании. Спасать альпинистов вылетели две группы спасателей, но пока они не добрались до выживших. По словам эксперта — инструктора Дениса Киселева, это «реалии гор» — там резко упала видимость и очень сильный, «кладущий человека на землю» ветер.

Число погибших туристов на Камчатке возросло до шести человек, скончался еще один турист, потерявший накануне сознание. Об этом со ссылкой на представителя краевого главка МЧС сообщает агентство «Интерфакс».

«Шесть человек погибли, четыре человека в сознании, но у одного из них сломана нога. К месту происшествия выдвинулись две группы спасателей, в распоряжении которых четыре единицы техники», — заявили в ведомстве.

Пока что спасатели не добрались до людей, находящихся на высоте более 4 тыс. метров. За ночь двое туристов смогли спуститься в базовый лагерь на высоте 3,3 тыс. метров.

Baza сообщает, что спасательную операцию перенесли на завтра, на 5 сентября. Вертолет МЧС с двух сторон пытался подлететь к высоте 3300 метров — где находится лагерь, но «оба раза не получилось приземлиться из-за сильнейшего ветра до 27 м/с».

Шансы на спасение высоки

Спасатель, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что столь долгая дорога спасателей к застрявшим на склоне горы туристам – нормальная ситуация в высокогорных условиях.

«То, что действительно спасатели не могут выйти — это реалии гор. Это вполне стандартная ситуация. <…> История такая, что видимость в горах, особенно при сильном ветре, падает настолько, что ветер вообще реально кладет человека на землю и ему не встать. В таких условиях очень сложно не потеряться самому, не то, что найти кого-то. На склоне гор видимость 3-5 метров, это как в городских условиях не видеть соседний дом. Это очень и очень серьезно. И спасатели действительно не могут – очень сложно спасать людей в таких условиях», — объяснил эксперт.

При этом Киселев подчеркнул, что считает шансы на спасение оставшихся в живых туристов весьма высокими.

«Я на 100% уверен, что с ними ничего не случится. Конечно, в условиях сломанной ноги — это неприятно. Есть правило «золотого часа», когда чем раньше человек попадает в медицинское учреждение, тем быстрее он выздоравливает. Но, насколько я знаю, у них палатки, а у других ребят — домик лесника. То есть они все-таки защищены», — рассказал альпинист.

По его словам, если не произойдет дополнительных неприятностей – вроде разрыва палатки – то «ребята выживут». Киселев призвал набраться терпения.

«Выживать в таких условиях вполне возможно и я уверен, что все кончится хорошо», — подытожил он.

Сорвались в пропасть

30 августа группа туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов новосибирской туристической компании, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Это самый высокий в Евразии действующий вулкан, его высота достигает почти 5 тыс. метров.

3 сентября СМИ сообщили, что на высоте около 4150 метров при падении с высоты погибли пять человек. Один турист также сломал ногу, второй при падении потерял сознание – и скончался к утру. По данным журналистов, туристы шли в связках по трое. В какой-то момент, на высоте более 4000 метров, один из них не удержался и полетел вниз, потащив за собой еще двоих. В тот же момент сорвалась и еще одна тройка.

Погибли Павел Селяничев из Москвы, Максим Соловьев из Гусь-Хрустального, Екатерина Косюк из Москвы, Андрей Гутор из Москвы, Александр Жиловачик из Камня-на-Оби и Евгений Сорокин из Электростали, сообщает Baza.

Спустя несколько часов после трагедии двое туристов — Анастасия Усачева и Роман Аверин — смогли добраться до домика охотника на высоте 3300 м. Еще четверо туристов ждут спасателей недалеко от места происшествия в палатках — у одного из них, Андрея Мищенко, сломана нога.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).