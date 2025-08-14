На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским компаниям предложили платить студентам корпоративные стипендии

Финсоветник Ермилова: компании должны платить студентам корпоративные стипендии
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо активнее развивать программу корпоративных стипендий учащимся вузов. С учетом нехватки кадров во многих сферах компании заинтересованы, чтобы после завершения обучения к ним пришли молодые специалисты, поэтому такая мера поддержки станет важным этапом их привлечения, заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им.Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова .

«Сейчас население ориентировано на то, чтобы к моменту получения высшего образования создать условия для того, чтобы обучать детей в университетах. При этом в стране стоит задача обеспечить нужными кадрами те отрасли, которые в них нуждаются», — объяснила эксперт в эфире Общественной Службы Новостей.

Она напомнила, что стипендию может получать лишь тот студент, который подходит по всем утвержденным законом критериям, причем важно не снижать выплаты одним учащимся ради того, чтобы организовать их для других. В такой ситуации реальным решением могут стать корпоративные стипендии, так как компании стремятся привлекать молодых, талантливых сотрудников. Нужно поработать над тем, чтобы эта мера поддержки распространилась, особенно если речь идет о крупных организациях, которые могут себе это позволить, заключила Ермилова.

Напомним, детский омбудсмен Татарстана, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву предложение увеличить минимальный размер стипендии для студентов, он должен доходить до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) (более 22 тыс. рублей в 2025 году). Она отметила, что текущий размер студенческих выплат в районе 2,5-3 тыс. рублей недостаточен, подчеркнув, что не все студенты имеют возможность подрабатывать.

Ранее повышение стипендии до МРОТ призвали распространить на студентов-троечников.

