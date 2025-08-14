Россиянам назвали средства, которые помогут продлить чистоту окон после мытья

Вода и бальзам для волос помогут продлить чистоту окон после мытья. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, такой состав придаст стеклу гладкость, которая будет отталкивать пыль и капли влаги. Кроме того, это позволит ускорить процесс и избежать разводов. В качестве альтернативы вместо бальзама можно использовать кондиционер для белья, добавили специалисты.

«Всего пять капель йода на литр теплой воды помогают сохранить блеск еще дольше. По отзывам, окна, вымытые таким способом, могут выглядеть свежими и чистыми до года», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что смесь из небольшого количества кондиционера для белья, глицерина и кипяченой воды поможет продлить чистоту окон. По их словам, это средство поможет не только очистить окна, но и создаст на стекле защитный слой. Последний будет отталкивать пыль, капли и следы от пальцев. Смесь можно нанести с помощью мягкой салфетки, аккуратно распределить и дать высохнуть естественным образом

