Россиянам рассказали, какое средство продлит чистоту окон

Смесь из небольшого количества кондиционера для белья, глицерина и кипяченой воды поможет продлить чистоту окон. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это средство поможет не только очистить окна, но и создаст на стекле защитный слой. Последний будет отталкивать пыль, капли и следы от пальцев. Смесь можно нанести с помощью мягкой салфетки, аккуратно распределить и дать высохнуть естественным образом.

«Глицерин и кондиционер образуют на стекле тончайшую пленку, которая не только придает блеск, но и не дает пыли и каплям воды «прилипать» к поверхности», — отметили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что столовый уксус можно добавить в воду для мытья полов, чтобы избежать появления разводов. Кроме того, им можно протереть потемневшие швы между плиткой в ванной, чтобы очистить их. Банановая кожура поможет избавить комнатные растения от пыли и насытить их полезными веществами, если протереть ею листья. Грецкий орех можно использовать в качестве воска и протереть царапины и трещины на дереве, черный перец — при стирке, чтобы сохранить цвет одежды и предотвратить выцветание.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик выпал из окна в российском городе, когда его мать отлучилась в ванную.