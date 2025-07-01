На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина загорелся во время мытья окон в российском городе

В Оренбургской области мужчина загорелся, когда мыл окна
close
Shutterstock

В Оренбургской области мужчина мыл окна и загорелся. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел, когда мужчина 1986 года рождения занимался мытьем окон. В процессе он задел провод, который находился под напряжением, и вспыхнул — на нем загорелась одежда.

После произошедшего пострадавшего передали врачам. Подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Октябрьском районе Еврейской автономной области 17-летний подросток загорелся при попытке сжечь мусор в ведре. Молодой человек сложил отходы, облил их бензином и поджег, однако пламя перекинулось на обувь и одежду юноши. После случившегося его госпитализировали с термическими ожогами I-II степени левой и правой голени.

Ранее россиянин косил траву и получил тяжелые ожоги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами