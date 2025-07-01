Мужчина загорелся во время мытья окон в российском городе

В Оренбургской области мужчина мыл окна и загорелся. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел, когда мужчина 1986 года рождения занимался мытьем окон. В процессе он задел провод, который находился под напряжением, и вспыхнул — на нем загорелась одежда.

После произошедшего пострадавшего передали врачам. Подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Октябрьском районе Еврейской автономной области 17-летний подросток загорелся при попытке сжечь мусор в ведре. Молодой человек сложил отходы, облил их бензином и поджег, однако пламя перекинулось на обувь и одежду юноши. После случившегося его госпитализировали с термическими ожогами I-II степени левой и правой голени.

Ранее россиянин косил траву и получил тяжелые ожоги.