Россияне ответили, какую стипендию должны выплачивать студентам

Большинство (89%) россиян поддержали инициативу депутатов повысить стипендию студентов-бюджетников на очной форме обучения до размера не ниже прожиточного минимума, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

48% опрошенных согласились с тем, что размер минимальной стипендии должен быть не ниже прожиточного минимума, потому что из-за учебы студенты не могут работать.

«В советские времена стипендии тоже были небольшие, рублей 40–50. И тоже крутиться приходилось, но прожить можно было, а что сейчас», — отметил респондент.

Еще 31% призвали выплачивать стипендию в размере МРОТ, чтобы учащиеся могли полностью сосредоточиться на учебе и не думать о подработках. 10% опрошенных считают нужным привязать выплаты к размеру средней зарплаты по региону.

При этом 9% участников опроса сочли стипендию «баловством», поэтому не видят необходимости в ее повышении. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

14 января уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец говорила, что повышение размера стипендии студентам до уровня МРОТ поможет повлиять на решение демографических проблем в России. Она отметила, что студенческие семьи отказываются заводить детей из-за «значительного снижения уровня жизни» и невозможности обеспечить детям достойные условия для жизни и развития, в том числе из-за недостатка средств.

Ранее сообщалось, что в РФ учредили стипендию для одной категории студентов.