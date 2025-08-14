На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказала, какое наказание грозит за оставленный в подъезде мусор

Юрист Георгиева: штраф в 19 тыс. рублей грозит за оставленный в подъезде мусор
Depositphotos

Жильцам многоквартирных домов, которые оставляют мусор в подъезде, грозят штрафы в размере до 19 тыс. рублей от трех инстанций. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что мусорить в местах общего пользования запрещено. Если соседи регулярно оставляют мешки с отходами, эксперт посоветовала заснять это на видео или сделать фото, а также заручиться поддержкой свидетелей.

«Обратиться с жалобой можно сразу в несколько инстанций. Прежде всего – в Роспотребнадзор. Там могут наказать мусорящих соседей по статье 6.4. КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений», — сказала Георгиева.

Штраф в этом случае будет составлять от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

Кроме того, можно написать заявление в полицию. Там нарушителя могут привлечь по статье 8.2. КоАП за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды со штрафом от 2 до 3 тыс. рублей. В МЧС за нарушение требований пожарной безопасности соседям могут назначить штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов до этого говорил, что выбрасывание строительного мусор с дачного участка в контейнеры с твердыми коммунальными отходами может грозить штрафом.

Ранее сообщалось, что в России число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тыс.

