Профессор рассказал, как избежать штрафов при утилизации строительного мусора с дачи

Юрист Виноградов: штраф грозит за выброс строительного мусора вместе с ТКО
Shutterstock

Выбрасывание строительного мусор с дачного участка в контейнеры с твердыми коммунальными отходами может грозить штрафом. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.

Согласно ст. 8.2 КоАП РФ, выбрасывать строительные отходы в контейнеры для ТКО и складировать строительный мусор на дачном участке запрещено. Для физических лиц подобные действия грозят штрафом от 2 тыс. до 3 тыс. рублей при первом нарушении и до 5 тыс. рублей при повторном.

Юрист напомнил, что в мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий обращение с отходами строительства, сноса, технического перевооружения, благоустройства. Согласно документу, региональные власти смогут разработать собственные правила обращения с соответствующими отходами, устанавливающие порядок и требования к заключению договоров на оказание услуг по их транспортированию.

Легальным и доступным способом утилизации таких отходов для дачников Виноградов назвал договор с организацией, имеющей право на обращение с мусором. Еще одним способом он назвал предварительную сортировку. В некоторых регионах переработчики принимают древесину, металл и пластик отдельно, что снижает стоимость вывоза, добавил профессор.

В июле юрист Наталия Скрябина сообщила, что привлечение мигрантов без патента к ремонту на даче грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей.

Ранее юрист предупредил о штрафах за немытые окна.

