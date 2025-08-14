Врач объяснила россиянам, почему важно не пропускать завтрак

Завтрак – это самый важный прием пищи, который должен быть одним из наиболее калорийных за весь день, считает врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Тем, кто не любит завтракать, важно начать постепенно себя переучивать, посоветовала она в беседе с RT.

Отметим, что среди россиян большинство считают важнейшим утренним ритуалом не завтрак, а употребление кофе или чая — его выбрали 57% участников опроса, сообщает газета «Известия». Что касается утреннего приема пищи, то его важным для себя назвали 28% россиян.

Писарева подчеркнула, что завтрак является залогом здорового питания в течение всего дня, поэтому даже при отсутствии желания есть с утра нужно поработать над своими привычками и изменить рацион.

«Привычка вырабатывается не сразу. Нужно определенное время. Можно начать с небольшой порции каши или омлета», — отметила специалист.

По ее словам, завтрак важен, так как именно он запускает метаболизм в организме и помогает настроить биологические часы. Рекомендуется сразу после пробуждения выпивать стакан воды, затем выполнять все гигиенические процедуры, а через 20-30 минут завтракать.

Люди, которые пропускают утренний прием пищи, будут обязательно переедать в течение дня, что подтверждается соответствующими исследованиями, предупредила Писарева. Так, специалисты выяснили, что при отсутствии завтрака днем человек будет съедать на 20-30% больше положенного, увеличивая количество потребляемых калорий.

Важно выстроить свой рацион так, чтобы основное количество калорий приходилось именно на завтрак и обед – ужин должен быть максимально легким, заключила врач.

До этого диетологи заявили, что лучшим примером сбалансированного по белкам, клетчатке, витаминам и жирам завтрака выступает сочетание натурального мяса с цельнозерновым хлебом и овощами. Это может быть куриная грудка или индейка, приготовленная на гриле или запеченная. В умеренных количествах подойдут также традиционные виды прошутто (сухой ветчины), а также вяленая вырезка, если они не содержат добавок вроде крахмала, сахара или нитритов, отмечают специалисты.

