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Врач ответил, когда нужно чистить зубы — до или после завтрака

Врач Садовский: зубы лучше чистить до завтрака
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Чистить зубы лучше до завтрака, потому что за ночь на зубах и языке формируется мягкий налет, однако, это индивидуальный вопрос. Об этом kp.ru рассказал врач-стоматолог, д.м.н., почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

По его словам, это поможет избавиться от ночной жизнедеятельности микроорганизмов. Однако этот процесс можно отложить, если в семье принято чистить зубы только после завтрака. Врач отметил, что тщательная чистка зубов перед сном поможет сделать деятельность микроорганизмов не такой активной.

«И все же в идеале чистить зубы с пастой нужно сразу после сна. А уже после еды можно механически очистить полость рта щеткой без пасты, а потом воспользоваться ополаскивателем, если вам его назначил врач-стоматолог или жевательной резинкой без сахара», — заключил Садовский.

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева до этого говорила, что чистить зубы сразу после еды, особенно после кислых продуктов и напитков, не рекомендуется, поскольку зубная эмаль временно уязвима.

Ранее врач предупредил об опасности самопломбирования зубов.

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