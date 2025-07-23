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Раскрыт состав идеального завтрака

Hola: курица с помидорами на завтрак насытит организм витаминами и минералами
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Первый прием пищи должен быть сбалансированным по белкам, клетчатке, витаминам и жирам — примером такого завтрака выступает сочетание натурального мяса с цельнозерновым хлебом и овощами. Об этом заявили диетологи Антонио Андухар и Ботикария Гарсия в интервью изданию Hola.

Если в рацион включается животный белок, Гарсия рекомендует отдавать предпочтение не ультраобработанным продуктам, таким как сосиски и бекон, а натуральному мясу.

«Это может быть куриная грудка или индейка, приготовленная на гриле или запеченная. В умеренных количествах подойдут также традиционные виды прошутто (сухой ветчины), а также вяленая вырезка, если они не содержат добавок вроде крахмала, сахара или нитритов», — отметил эксперт.

Доктор Андухар, в свою очередь, советует сочетать мясо с цельнозерновым хлебом на закваске, богатым клетчаткой. В качестве дополнения он рекомендует оливковое масло и свежие помидоры — эти продукты служат источниками антиоксидантов и создают приятный вкусовой контраст.

Диетолог также напомнил о важности фруктов, которые содержат витамины и минералы. Завершить завтрак, по его словам, можно чашкой кофе с молоком или другим напитком по вкусу.

Ранее были названы продукты, вызывающие повышенную потливость.

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