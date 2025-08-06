В Америке полицейский голыми руками вытащил аллигатора из бассейна

Полицейский в американском штате Флорида вытащил аллигатора из частного бассейна голыми руками. Об этом сообщает UPI.

По данным журналистов, инцидент произошел в округе Сент-Джонс, а кадры операции были опубликованы офисом местного шерифа. На видео с нагрудной камеры видно, как офицер Ричардсон сначала пытался поймать рептилию сачком, но, когда это не удалось, вступил с ней в схватку и схватил руками. После короткой борьбы он успешно вытащил небольшого аллигатора из воды и обездвижил его. Владелец дома, наблюдавший за происходящим, с восхищением отметил, что по действиям офицера видно, что тот вырос в этих краях, поэтому рептилия его не пугала.

По данным полиции, аллигатор, скорее всего, забрался в бассейн в поисках прохлады. Несмотря на недовольство животного, его аккуратно посадили в патрульную машину и выпустили в ближайший пруд.

В офисе шерифа уточнили, что подобная операция была не первой для офицера Ричардсона. Во Флориде в целом подобные инциденты нередки: только с начала 2025 года в жилых районах зафиксировано более 12 тысяч жалоб на аллигаторов.

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